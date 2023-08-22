Участок МЦК закроют 26 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:30

Город

В Москве пройдут праздничные мероприятия в честь Дня государственного флага

В Москве пройдут праздничные мероприятия в честь Дня государственного флага

"Утро": столичный трафик оценили в 1 балл

В центре Москвы пешеходы объединились против электросамокатов

"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали о выставках в рамках МУФ

"Мой район. Навигатор": выставка "Как найти грифона?" открыта в центре Гиляровского

Благоустройство студквартала в районе МГТУ им Баумана выполнено на три четверти

Выставка о транспорте Москвы открылась в "Манеже" в рамках МУФ

Новости часа: Собянин заявил, что поиск пропавших людей в коллекторах Москвы продолжается

Новости часа: еще 70 км введут в эксплуатацию в ТиНАО до конца 2024 года

Собянин назвал магистрали, которые откроют в ТиНАО в этом году

22 августа государственному символу России исполняется 354 года, а День флага был утвержден в 1994 году. В честь праздника пройдут сотни мероприятий.

В московских парках организуют раздачу триколора. Акции также пройдут на парковках, помимо ленточек водителям подарят наклейки с праздничной символикой.

Большую программу подготовили на ВДНХ и на других площадках. Например, в парке Красная Пресня можно будет спеть песни Победы на сцене, а на Северном речном вокзале покажут самый первый флаг России, который висел на территории Кремля.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городпраздникивидеоАлександра БрильМаксим Шаманин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика