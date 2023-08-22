В Москве пройдут праздничные мероприятия в честь Дня государственного флага

22 августа государственному символу России исполняется 354 года, а День флага был утвержден в 1994 году. В честь праздника пройдут сотни мероприятий.

В московских парках организуют раздачу триколора. Акции также пройдут на парковках, помимо ленточек водителям подарят наклейки с праздничной символикой.

Большую программу подготовили на ВДНХ и на других площадках. Например, в парке Красная Пресня можно будет спеть песни Победы на сцене, а на Северном речном вокзале покажут самый первый флаг России, который висел на территории Кремля.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.