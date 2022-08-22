Новости последнего часа: количество московских спасателей в Рязанской области увеличено

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Количество московских спасателей в Рязанской области увеличено до 9 тысяч человек, сообщил заммэра Петр Бирюков.

В последнюю неделю Запад помогает Киеву в попытках ядерного шантажа вокруг ЗАЭС, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Российский рынок акций по итогам понедельника, 22 августа, вырос на 1,5%, сообщили на Мосбирже.