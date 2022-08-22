Большой концерт ко Дню флага: "Чайф", "7Б", "Земляне" и другие выступят на Поклонной горе

Большой концерт ко Дню флага организовали на Поклонной горе. Начиная с 17:00 на сцене выступили группы "Чайф", "Земляне", Uma2rman, "7Б", "Калинов мост", "25/17", а также Сергей Галанин, Александр Скляр, Светлана Сурганова, Сергей Бобунец и Валентина Лисица.

Завершится концерт фейерверком в 22:00. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.