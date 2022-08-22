Пик задымления в столице придется на ночь с 22 на 23 августа – Гидрометцентр

Смог от пожаров продержится в столичном регионе неделю. Об этом сообщили в Гидрометцентре. И пик задымления придется на ночь с 22 на 23 августа. Все это из-за ветра, который сменил направление и дует со стороны Рязани прямо на столицу.

По прогнозам, дышать станет легче с четверга, 25 августа. Однако дождя не будет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.