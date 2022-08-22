На юге Москвы начали благоустройство дворовой территории

В Братееве начали приводить в порядок дворовую территорию на улице Борисовские пруды. На детской площадке установили новое оборудование – от горок до качелей. Там будет целый игровой комплекс для малышей.

Спортивную зону капитально отремонтировали. Там заменили ограждения для игры в минифутбол и баскетбол. А на площадке для воркаута установят уличные тренажеры и турник. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.