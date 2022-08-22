Пик задымления в Москве придется на ночь с 22 на 23 августа – Гидрометцентр

Как заявили в Гидрометцентре, ветер со стороны Рязани дует прямо на Москву. Пик задымления в Москве придется на ночь с 22 на 23 августа. Смог от пожаров продержится в столичном регионе всю неделю.

Есть ли и новые очаги лесных пожаров, помимо рязанских? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.