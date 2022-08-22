В День флага 3 тыс патриотов выстроились в "живую" карту России на Поклонной горе

Более трех тысяч человек выстроились в "живую" карту России на Поклонной горе. Об этом рассказали организаторы флешмоба.

22 августа прошли самые масштабные мероприятия в честь Дня российского флага. Ранее перед музеем Победы волонтеры развернули "живой" триколор – его собрали из 90 кусочков, привезенных из разных регионов страны.

На Поклонной горе должен начаться праздничный концерт. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.