22 августа в РФ отметили День флага – в программе десятки шоу, концертов, показов и экскурсий. Эффектнее всего праздновали на Поклонной горе. Там провели впечатляющие флешмобы.

Перед музеем Победы волонтеры развернули живой флаг. Он был собран из 90 кусочков, привезенных из разных регионов страны.

А еще молодежь Москвы создала "живую" карту России на Поклонной горе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.