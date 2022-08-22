Смог от рязанских пожаров продержится в столичном регионе неделю

Смог от пожаров продержится в столичном регионе всю неделю. Об этом сообщили в Гидрометцентре. И пик задымления придется на ночь 22 августа. Все это из-за ветра, который сменил направление и дует со стороны Рязани прямо на Москву.

Ситуацию усугубит аномальная жара. Что происходит с пожарами под Рязанью и новыми очагами, например во Владимирской области? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.