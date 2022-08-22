Гигантские и живые триколоры появятся в Москве в День флага России

22 августа в РФ отмечают День флага – в программе десятки шоу, концертов, показов и экскурсий. Эффектнее всего празднуют на Поклонной горе. Там уже с утра провели впечатляющие флешмобы.

Несколько тысяч человек собираются, чтобы вместе образовать живой флаг. Каждый поднимет над головой табличку в цветах триколора. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.