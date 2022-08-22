Новости последнего часа: состояние воздуха в Москве в пределах нормы, несмотря на гарь

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Состояние воздуха в Москве в пределах нормы, несмотря на запах гари в ряде районов, прокомментировали в мэрии.

Более 70% водителей каршеринга в Москве имеют стаж более 7 лет, сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

100 человек эвакуировали из-за высокой пожарной опасности в Рязанской области, рассказали власти региона.