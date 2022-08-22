Дымку зафиксировали в нескольких частях Москвы

В столице продолжили фиксировать смог и запах гари. С помощью городских камер можно отследить, какая обстановка в данный момент в разных частях города.

На Дмитровском шоссе видно дымку, которая чуть ухудшила обзор. Волоколамское шоссе также затянуто смогом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.