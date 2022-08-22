Новости последнего часа: в Москве не выявили превышения загрязняющих веществ в воздухе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Городские службы не выявили превышения концентрации загрязняющих веществ в воздухе Москвы, сообщили в мэрии.

Ограничение полетов на юг и в центральную часть России продлили до 29 августа. Об этом рассказала Росавиация.

На Кремлевском кольце закончили обновлять асфальт, прокомментировал заммэра Петр Бирюков.