Запах гари в Москве ослаб 22 августа. Об этом рассказали в столичном комплексе городского хозяйства. Однако метеорологи заявили, что в ближайшее время смог вернется, ситуация ухудшится. В Москве будет жара в 33 градуса.

Что происходит с пожарами под Рязанью и новыми очагами, например во Владимирской области? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.