Запах гари отмечался в ночные и утренние часы в некоторых районах столицы 22 августа. Превышения концентрации взвешенных частиц в воздухе не зафиксировано. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.



Смог в столице начали наблюдать с 17 августа, причиной дымки и запаха гари стал лесной пожар в Рязанской области. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.