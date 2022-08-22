Флешмоб "Россия объединяет" ко Дню флага России прошел на Поклонной горе

На Поклонной горе в столице прошел флешмоб "Россия объединяет" ко Дню флага России. Участники мероприятия подняли гигантский российский триколор.

Также в честь праздника в столице запланированы десятки мероприятий. Участвуют городские парки, музеи и кинотеатры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.