59 парковок со шлагбаумом оснастят новым оборудованием в столице

В Москве 59 парковок со шлагбаумом оснастят новым оборудованием. Тогда можно будет оплачивать стоянку прямо на выезде с нее.

Водителю не придется ходить по территории парковки в поисках терминала. Также решили отказаться от бумажных чеков. Получить квитанцию можно электронно, отсканировав QR-код. Новое оборудование установят до конца 2022 года.

Всего в Москве расположены более 80 парковок со шлагбаумом. В перспективе переоборудуют все. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.