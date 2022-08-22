Синоптики рассказали, когда будет пик концентрации запаха гари в Москве

Пик концентрации запаха гари в Москве придется на начало рабочей недели. Об предупреждают синоптики.

В Рязанской области ситуация с лесными пожарами ухудшается. Объявлена эвакуация еще одного поселка. Пламя вплотную подобралось к жилым домам уже в трех населенных пунктах. Ветер приносит дым и запах в столицу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.