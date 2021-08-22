Москвичам рассказали, что ждет их на фестивале "Спасская башня"

Зрителям рассказали, что их ждет в этом году на фестивале "Спасская башня".

Москва вовсю готовится к традиционному военно-музыкальному фестивалю "Спасская башня".

На концерте москвичи смогут увидеть выступления ансамблей из разных стран. Также на предстоящем фестивале выступит военный оркестр министерства обороны Мексики. Музыканты уже приехали в Москву.

"Мы очень воодушевлены нахождением в Москве. И счастливы показать часть своей культуры в России. Некоторые участники нашего коллектива были на фестивале в 2015-м году, но 60% человек впервые приехали в Москву", – рассказал полковник, представитель оркестра вооруженных сил и фольклорного балета Мексики Кирос Муньос.

Помимо этого, на фестивале ждут музыкантов из Греции, Австрии, Мексики и Катара. А специальным гостем станет популярный немецкий вокалист Тилль Линдеманн.

"Спасская башня" пройдёт в Москве на Красной площади с 27 августа по 5 сентября. В этом году фестиваль проведут в формате COVID-free.