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22 июля, 09:45

Город

Капремонт пассажирского причала Сетунь завершился на Воробьевской набережной

Капремонт пассажирского причала Сетунь завершился на Воробьевской набережной

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На Воробьевской набережной в Москве завершился капитальный ремонт пассажирского причала Сетунь. Об этом сообщил заместитель мэра Петр Бирюков.

Специалисты обновили нижнюю площадку причала, стены, лестницы, парапеты и установили дополнительные ограждения. Также они отремонтировали подводную часть сооружения, для чего к работам привлекались водолазы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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