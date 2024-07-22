22 июля, 09:45Город
Капремонт пассажирского причала Сетунь завершился на Воробьевской набережной
На Воробьевской набережной в Москве завершился капитальный ремонт пассажирского причала Сетунь. Об этом сообщил заместитель мэра Петр Бирюков.
Специалисты обновили нижнюю площадку причала, стены, лестницы, парапеты и установили дополнительные ограждения. Также они отремонтировали подводную часть сооружения, для чего к работам привлекались водолазы.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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