Проект "Город идей" предложил москвичам выбрать, каким будет их отдых в будущем

Жители столицы смогут выбрать, каким будет их отдых в будущем. Медиаплатформа проекта "Город идей" собрала порядка трех тысяч идей по теме "Город обсуждает стандарты культурного досуга".

Москвичи предлагают, например, создать единый сайт для всех столичных парков, открыть больше библиотек в новых районах. Какие еще есть варианты и как стать участником голосования?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.