22 июля, 07:30Город
Проект "Город идей" предложил москвичам выбрать, каким будет их отдых в будущем
Жители столицы смогут выбрать, каким будет их отдых в будущем. Медиаплатформа проекта "Город идей" собрала порядка трех тысяч идей по теме "Город обсуждает стандарты культурного досуга".
Москвичи предлагают, например, создать единый сайт для всех столичных парков, открыть больше библиотек в новых районах. Какие еще есть варианты и как стать участником голосования?
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.