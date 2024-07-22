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22 июля, 07:30

Город

Проект "Город идей" предложил москвичам выбрать, каким будет их отдых в будущем

Проект "Город идей" предложил москвичам выбрать, каким будет их отдых в будущем

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Жители столицы смогут выбрать, каким будет их отдых в будущем. Медиаплатформа проекта "Город идей" собрала порядка трех тысяч идей по теме "Город обсуждает стандарты культурного досуга".

Москвичи предлагают, например, создать единый сайт для всех столичных парков, открыть больше библиотек в новых районах. Какие еще есть варианты и как стать участником голосования?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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