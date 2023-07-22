Телеканал Москва 24 провел летний праздник в рамках ежегодного фестиваля "Солома". Он прошел в Comcity на Киевском шоссе. Для гостей там организовали большой музыкальный концерт и множество развлечений – игры, лекции, мастер-классы, активности для детей. Гости могли выиграть большой сладкий и полезный приз от проекта "Сити. Это твой город" и бренда ECO-Botanica.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.