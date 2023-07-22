Участок от "Марьиной Рощи" до "Чкаловской" закроют 22–23 июля

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22 июля, 23:35

Город

Телеканал Москва 24 провел летний праздник в рамках ежегодного фестиваля "Солома"

Телеканал Москва 24 провел летний праздник в рамках ежегодного фестиваля "Солома"

Музыкальный фестиваль "Солома" стартовал в новой локации на Юго-Западе Москвы

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Фестиваль кино стран Латинской Америки и Карибского бассейна стартовал в Москве

Телеканал Москва 24 провел летний праздник в рамках ежегодного фестиваля "Солома". Он прошел в Comcity на Киевском шоссе. Для гостей там организовали большой музыкальный концерт и множество развлечений – игры, лекции, мастер-классы, активности для детей. Гости могли выиграть большой сладкий и полезный приз от проекта "Сити. Это твой город" и бренда ECO-Botanica.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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