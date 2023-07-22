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22 июля, 23:00

Город

Музыкальный фестиваль "Солома" стартовал в новой локации на Юго-Западе Москвы

Музыкальный фестиваль "Солома" стартовал в новой локации на Юго-Западе Москвы

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Музыкальный фестиваль "Солома" стартовал в новой локации на Юго-Западе Москвы. Москва 24 проводит в рамках фестиваля большой летний праздник. Площадка расположилась на территории делового квартала Comcity. Это единственный в Москве офисный парк с прудами и фонтанами. В выходной день он превратился в идеальное место для отдыха.

Вход на фестиваль был бесплатный. Настроение посетителям весь вечер поднимали артисты. Это молодые исполнители, поющие в разных направлениях: поп-соул, этно, R’n’B.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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