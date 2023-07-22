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22 июля, 14:45

Культура

Фестиваль кино стран Латинской Америки и Карибского бассейна стартовал в Москве

Фестиваль кино стран Латинской Америки и Карибского бассейна стартовал в Москве

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Фестиваль кино стран Латинской Америки и Карибского бассейна стартовал в столичных кинотеатрах. Зрители смогут познакомиться с образцами современного кинематографа из 11 стран – от Аргентины и Мексики до Никарагуа и Гондураса.

О тесных связях российской аудитории с латиноамериканским кинематографом рассказала киновед и продюсер, генеральный директор "Москино" Наталья Мокрицкая. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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