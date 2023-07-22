Фестиваль культуры стран Латинской Америки стартовал в Москве

В Москве стартовал фестиваль латиноамериканской и карибской культуры. Министр столичного правительства, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей города Сергей Черемин рассказал об особенностях партнерства в этой сфере, а также о программе кинопоказов и других мероприятиях фестиваля.

В прошлом году Москва провела первый фестиваль стран Латинской Америки. Тогда город активно поддержали посольства, и было принято решение сделать мероприятие ежегодным и традиционным. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.