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Фестиваль культуры стран Латинской Америки стартовал в Москве

Фестиваль культуры стран Латинской Америки стартовал в Москве

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В Москве стартовал фестиваль культуры стран Латинской Америки

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 21 июля

В Москве стартовал фестиваль латиноамериканской и карибской культуры. Министр столичного правительства, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей города Сергей Черемин рассказал об особенностях партнерства в этой сфере, а также о программе кинопоказов и других мероприятиях фестиваля.

В прошлом году Москва провела первый фестиваль стран Латинской Америки. Тогда город активно поддержали посольства, и было принято решение сделать мероприятие ежегодным и традиционным. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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