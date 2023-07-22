Несколько улиц в Хамовниках перекроют 22 июля. Это связано с проведением концерта на большой спортивной арене "Лужников".

С 08:00 недоступен съезд с Хамовнического Вала на улицу Доватора. С 20:00 часов перекроют улицы Савельева, Доватора, 3-й Фрунзенскую, Ефремова, Трубецкую, 10-летия Октября. Также вечером нельзя будет проехать по дублеру Комсомольского проспекта, переулку Хользунова и Проектируемому проезду № 2309.

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