Новый ландшафтный парк создадут на юго-востоке Москвы

Москвичи скоро смогут отдохнуть в ландшафтном парке на юго-востоке. Его построят в рамках транспортно-пересадочного узла "Некрасовка". Началось благоустройство многофункциональной общественной зоны. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

В рамках проекта уже готов амфитеатр, также построены беседки для отдыха, детские и спортивные площадки. Парк площадью 4,5 гектаров расположен между Рождественской и Покровской улицами. На территории появится фонтан, будут высажены деревья и кустарники, разбиты цветники и газоны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.