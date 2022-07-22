Подготовка к отопительному сезону в Москве завершится к 1 сентября

Московские коммунальщики готовятся к новому отопительному сезону. Как рассказал заммэра столицы Петр Бирюков, все работы идут по графику и будут завершены к 1 сентября.

Сейчас отопительные системы проверены и приведены в порядок в 70% жилых домов. Чтобы обнаружить аварийные участки теплоцентралей, еще с мая начали проводить опрессовки. Работники Мосводоканала осмотрели более 11 тысяч километров водопроводных и почти пять тысяч километров канализационных сетей, отремонтировали 126 пожарных гидрантов и более 2,5 тысячи колодцев.

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