Посетителей торгового центра в Москве оштрафовали за отсутствие масок и перчаток

Шопинг для некоторых москвичей сегодня закончился штрафом. В торговом центре "Цветной" проверяли маски и перчатки у посетителей.

Нашлись те, кто средствами защиты пренебрег. В итоге им выписали штрафы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.