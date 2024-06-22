Приуроченные к годовщине начала ВОВ памятные акции прошли по всей России

В России сегодня – День памяти и скорби. 83 года назад началась Великая Отечественная война, которая затронула каждую семью в нашей стране.

Во всех городах России проходят мемориальные мероприятия. Накануне в Москве на площади перед Музеем Победы стартовала акция "Свеча памяти". В память о трагических событиях из сотен свечей выложили огненную надпись "Москва помнит".

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