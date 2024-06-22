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Новости

22 июня, 09:15

Город

Приуроченные к годовщине начала ВОВ памятные акции прошли по всей России

Приуроченные к годовщине начала ВОВ памятные акции прошли по всей России

Акция "Линия жизни" стартовала в Музеоне

Реставрацию дворца Шереметьевых завершат в 2028 году

"Лето в Москве": куда стоит сходить в эти выходные

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Новости часа: более 100 детских садов планируется построить в столице в ближайшие три года

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Где отдохнуть в эти выходные в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!"

В России сегодня – День памяти и скорби. 83 года назад началась Великая Отечественная война, которая затронула каждую семью в нашей стране.

Во всех городах России проходят мемориальные мероприятия. Накануне в Москве на площади перед Музеем Победы стартовала акция "Свеча памяти". В память о трагических событиях из сотен свечей выложили огненную надпись "Москва помнит".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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