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Новости

22 июня, 18:00

Общество

Новости часа: более 10 тыс рабочих мест появится в кварталах реновации на юге Москвы

Новости часа: более 10 тыс рабочих мест появится в кварталах реновации на юге Москвы

Животных из центров передержки и реабилитации выпустили на природные территории ТиНАО

Новости часа: прокуратура разбирается в причинах пожара на юге Москвы

Акцию "Свеча памяти" организовали на Крымской набережной в столице

Новости часа: войска РФ нанесли удар по складу доставленной на Украину западной техники

Фотовыставка Агентства городских новостей "Москва" открылась в столице

Пляжная зона с бассейнами открыта на набережной Северного Речного вокзала

Андрей Бочкарев: на двух участках южного направления МСД построено свыше 16 км дорог

Проезд электротрамвая "Синичка" для пассажиров будет бесплатным до 23 июня

Движение на двух южных участках МСД открыли в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 10 тыс рабочих мест появится в кварталах реновации на юге Москвы. Об этом заявил комплекс градостроительной политики.

Роскомнадзор включил 12 иностранных провайдеров хостинга в список компаний, обязанных легализоваться в РФ. Об этом сообщили в ведомстве.

Около 20% месячной нормы осадков выпадет в Москве в пятницу, 23 июня. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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