Новости часа: более 10 тыс рабочих мест появится в кварталах реновации на юге Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 10 тыс рабочих мест появится в кварталах реновации на юге Москвы. Об этом заявил комплекс градостроительной политики.

Роскомнадзор включил 12 иностранных провайдеров хостинга в список компаний, обязанных легализоваться в РФ. Об этом сообщили в ведомстве.

Около 20% месячной нормы осадков выпадет в Москве в пятницу, 23 июня. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.