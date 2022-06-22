Выставка "Гений в юбке и ее эпоха" продолжила работу в Москве

Мужские купальники и дамские платья начала XX века можно рассмотреть на выставке "Гений в юбке и ее эпоха". Она рассказывает о выдающемся русском модельере и театральном художнике Надежде Ламановой.

Реконструкторы из разных уголков страны воссоздали ее работы по старым фотографиям и эскизам. Выставка проходит в рамках Московской недели моды. Посетители могут побывать как на модных показах, так и окунуться в историю костюмов.

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