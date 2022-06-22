В Москве установили указатель с новым названием территории возле посольства США

Добираться до площади Донецкой Народной Республики теперь стало проще. Указатель с названием установили возле посольства США.

Безымянная территория возле дипведомства теперь носит официальное название – площадь ДНР. За этот вариант проголосовали москвичи.

Появится ли в Москве пространство в честь Луганской Народной Республики? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.