Парк "Зарядье" стал центральной площадкой Московской недели моды

В столице продолжается Московская неделя моды. Всего состоится 125 показов от 200 дизайнерских брендов из разных городов России. Центральной локацией стал парк "Зарядье".

Но различные показы, а также мастер-классы проходят по всему городу, в том числе и за пределами центра. Например, неделя моды проходит также на площадках “Московских сезонов”, на площади Революции и Тверской площади. Кроме того, показы проводят на ВДНХ и в Музее космонавтики.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.