Посольство США в Москве получило новый адрес на площади ДНР

Безымянная площадь у американского посольства в Москве официально получила название. Теперь она будет называться площадь Донецкой Народной Республики. За этот вариант проголосовали москвичи. Голосование проходило на платформе "Активный гражданин".

Что изменилось после переименования? Будет ли в городе пространство в честь защитников ЛНР? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.