Посольство США в Москве получило новый адрес на площади ДНР

Площадь у американского посольства в Москве официально сменила название. Теперь она называется площадь Донецкой Народной Республики. За этот вариант проголосовали москвичи. До этого дипмиссия находилась в Большом Девятинском переулке, сейчас же старый адрес аннулировали.

Что изменилось после переименования? И будет ли в городе пространство в честь защитников ЛНР? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.