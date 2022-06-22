В Москве пройдут 125 показов от отечественных дизайнерских брендов

В столице пройдут 125 показов от 200 отечественных дизайнерских брендов из разных городов России.

Парк "Зарядье" станет центральной локацией для показов Московской недели моды. Различные модные мероприятия стартовали по всему городу. Например, на одной из станций столичного метро в ночь с 24 на 25 июня пройдет показ молодых дизайнеров.

Подробнее о показах и шоурумах – в эфире телеканала Москва 24.