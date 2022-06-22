Новости последнего часа: посольство США в Москве официально получило новое название

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Так, место у посольства США в Москве теперь официально называется площадью Донецкой Народной Республики. Об этом заявили власти города.

Препараты для клеточной терапии начнут выпускать в технополисе "Москва" осенью. Их будут поставлять в медицинские клиники, ожоговые центры и центры медицины катастроф, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Ответ на частичный запрет российского транзита через Литву в Калининград будет практическим. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.