Посольство США в Москве получило новый адрес на площади ДНР

Территория возле посольства США в Москве официально получила новый адрес. Теперь дипломатическая миссия располагается на площади Донецкой Народной Республики. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



Новое название дали площадке от Большого Девятинского переулка до Малого Конюшковского. Через некоторое время в городе должна появиться площадь или улица, названная в честь Луганской республики. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

