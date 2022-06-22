В новые квартиры по программе реновации переехали 59 тыс человек

Уже 59 тысяч москвичей переехали в новые квартиры по программе реновации. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев

В эксплуатацию ввели 191 дом. Что касается старого фонда, то на сегодняшний день расселяется или уже полностью расселены 514 домов. Продолжается строительство и проектирование новых объектов. Их более 400.

Как отметил Бочкарев, москвичи, обращаясь за консультациями, чаще всего интересуются сроками расселения и возможностью покупки дополнительных квадратных метров.

Программу реновации утвердили в Москве в августе 2017 года. Новое жилье получат около миллиона ее участников. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

