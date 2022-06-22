Первая очередь развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе открыта

На пересечении МКАД с Осташковским шоссе открыта первая очередь развязки. Здесь появились путепровод и эстакада-съезд. Построена половина дороги – 4 километра.

Всю развязку планируют закончить в 2022 году. Она улучшит движение и транспортную доступность для 1,5 миллиона жителей на севере столицы. Подробнее о новой развязке – в эфире телеканала Москва 24.