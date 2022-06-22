Московская неделя моды продлится в столице до 26 июня

В столице проходит первая Московская неделя моды. Участвуют более 100 российских дизайнеров из разных городов.

Одним из первых свою коллекцию показал модельер Вячеслав Зайцев. Свою коллекцию представил и дизайнер одежды Игорь Чапурин. Презентация прошла на ВДНХ, подиумом стала площадка у фонтана "Дружбы народов".

Московская неделя моды продлится до 26 июня. Коллекции одежды можно увидеть на разных площадках. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.