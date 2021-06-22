Посещать кафе и рестораны Москвы с 28 июня смогут посетители, имеющие защиту от COVID-19

С 28 июня посещать заведения общественного питания в Москве смогут только горожане, сделавшие прививку от коронавируса, переболевшие COVID-19 в течение последних 6 месяцев или имеющие отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 3 дня до предъявления. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем блоге.

Бумажные справки и сертификаты приниматься в заведениях не будут. Подтвердить вакцинацию, наличие антител или отсутствие заболевания можно будет только с помощью QR-кода. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.