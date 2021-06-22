Заведения общественного питания Москвы с 28 июня станут "свободными от ковида"

Все рестораны Москвы будут пускать посетителей только по QR-кодам с с 28 июня. Такое решение принял Сергей Собянин.

Как пояснил мэр, это необходимая мера. Она позволит сохранить нормальное функционирование общепита, торговли и сферы услуг, а горожане будут иметь возможность жить обычной жизнью.

Эксперимент по созданию точек, "свободных от ковида", уже идет в столице. С понедельника использование этой технологии будет обязательным для всех ресторанов и кафе, которые хотят продолжить работу в обычном режиме. Подробнее о новых ограничениях – в сюжете телеканала Москва 24.