Пассажирам столичного метро и МЦК начали раздавать воду из-за жары

Из-за рекордной жары в Москве на станциях метро раздают питьевую воду. Накануне ушло более тысячи бутылок.

В первую очередь водой обеспечивают пассажиров на самых жарких станциях – там, где температура воздуха превышает 28 градусов. Список пополняется. Сейчас в него входят наземные остановки Филевской линии, станции "Кунцевская", "Измайловская", "Выхино", "Бульвар Адмирала Ушакова", "Бунинская Аллея" и "Улица Скобелевская".

Также сотрудники следят за системой вентиляции, в случае необходимости увеличивают приток прохладного воздуха. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.