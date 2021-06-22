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Москва 24

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Город

16:15

Ресторатор рассказал об открытии "свободных от коронавируса" заведений

город видео Ксения Чепенко Дженнифер Ковтун

В Москве заработали первые "свободные от коронавируса" заведения. Ресторатор Алексей Васильчук рассказал, что заявки подали уже более 100 ресторанов.

"Меня спрашивают, ударит ли это по бизнесу? Думаю, что может ударить, но просто понимаете, дело в том, что все помнят май – апрель прошлого года, когда был локдаун. И эта мера лучше, чем локдаун", – поделился Васильчук.

Он также подчеркнул, что ситуация с коронавирусом в столице в данный момент гораздо хуже, чем была в прошлом году. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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