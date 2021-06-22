В Москве открылись первые COVID-free рестораны

В Москве заработали первые антиковидные рестораны, пока в рамках эксперимента. Приходить можно без масок и перчаток.

Главное условие – наличие QR-кода. Его можно получить на госуслугах после вакцинации. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.