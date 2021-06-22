Акция "Свеча памяти" к 80-летию с начала ВОВ стартовала в Москве

80 лет с начала Великой Отечественной. В Москве стартовала всероссийская акция "Свеча памяти". Она посвящена Дню памяти и скорби.

В полночь на площади перед Музеем Победы прошла минута молчания, а затем волонтеры зажгли от Вечного огня 1 418 свечей. Именно столько дней длилась та страшная война, унесшая жизни миллионов.

В прошлом году акция объединила всю страну. У памятников и мемориалов зажигали свечи в память о павших героях. Из-за пандемии число участников решили ограничить. Но к масштабной акции пригласили присоединиться в социальных сетях, а также на сайте деньпамяти.рф. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.