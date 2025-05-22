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Новости

22 мая, 14:40

События

Москвичам рассказали, какие праздники и фестивали пройдут в столице летом

Москвичам рассказали, какие праздники и фестивали пройдут в столице летом

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Летний сезон в Москве обещает стать ярким и насыщенным: традиционные фестивали, межкультурные праздники и просветительские проекты объединят жителей и гостей столицы.

Какие локации станут центрами их проведения? Какими событиями будут наполнены фестивали "Русское поле" и "Казачья станица Москва"? Чем привлечет москвичей праздник "Сабантуй" и какие регионы присоединятся к его празднованию? Как пройдет Московская этнографическая олимпиада? Об этом в ходе пресс-конференции рассказали:

  • руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков;
  • руководитель оргкомитета межрегионального творческого фестиваля славянского искусства "Русское поле" и художественный руководитель международного фестиваля "Казачья станица Москва" Маргарита Железнова;
  • председатель Татарской национально-культурной автономии города Москвы и оргкомитета общегородского праздника "Сабантуй" Фарит Фарисов;
  • руководитель АНО "Центр содействия межнациональному образованию Этносфера" Елена Омельченко.

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