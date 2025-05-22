22 мая, 14:40События
Москвичам рассказали, какие праздники и фестивали пройдут в столице летом
Летний сезон в Москве обещает стать ярким и насыщенным: традиционные фестивали, межкультурные праздники и просветительские проекты объединят жителей и гостей столицы.
Какие локации станут центрами их проведения? Какими событиями будут наполнены фестивали "Русское поле" и "Казачья станица Москва"? Чем привлечет москвичей праздник "Сабантуй" и какие регионы присоединятся к его празднованию? Как пройдет Московская этнографическая олимпиада? Об этом в ходе пресс-конференции рассказали: