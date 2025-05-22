Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 22 мая

Четверг, 22 мая, в Москве стал самым теплым днем с начала месяца. Днем столбики термометров поднялись до 23 градусов. При этом уже в выходные, 24 и 25 мая, ожидается до 28 градусов.

Поезда не будут ходить на участке между станциями "Новые Черемушки" и "Октябрьская" Калужско-Рижской линии метро. Ограничения вводят по выходным – с 31 мая по 1 июня, а также 7-го и 8-го числа. Как сообщили в Дептрансе, это нужно для строительства пересадки на будущую станцию "Академическая" Троицкой линии.

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